Maqedonisë i duhet Qeveri politike (Video)

Ivanov deri më 9 janar në përputhshmëri me Kushtetutën, duhet t’ia jap mandatin partisë me më shumë deputetë për formimin e Qeverisë në Maqedoni

Edhe pse 4 ditë kanë kaluar nga verifikimi i mandateve të deputetëve të rinj në Kuvend, nga partitë politike ende nuk ka sinjale për ndonjë marrëveshje, apo për sigurimin e shumicës së nevojshme për formimin e qeverisënë Maqedoni, shkruan TV21.TV

Analisti Andreja Stojkovski, konsideron se qeveria duhet që sa më shpejtë të formohet, sepse Maqedonia si shtet për një periudhë më të gjatë nuk do të mund të funksionojë pa kryeministër dhe pa kabinetin e tij qeveritar.

„Maqedonia është shtet i robëruar, institucionet e së cilës ose nuk funksionojnë ose janë jashtëzakonisht të dobëta, që u janë nënshtruar presioneve, ndikimeve dhe kontrollit. Kështu që për momentin Maqedonisë i nevojitet qeveri politike e cila ka mandat nga qytetarët dhe nga partitë politike. E njëjta pas mbështetjes në Kuvend, duhet të zbatojë reforma për çlirimin e shtetit, kthimin e sundimit të drejtës, duhet të jap garanci për funksionimin e PPS, sepse zgjidhja për të cilën Ivanovi angazhohet, respektivisht pajtimin e qytetarëve me kriminelët, nuk është zgjidhje për këtë shtet”, u shpreh Andreja Stojkovski, analist politik.

Njëra nga variantet e mundshme për formimin e qeverisë është që partia e Nikolla Gruevskit VMRO-DPMNE prapë të shkojë me BDI-në, me ç’rast do të kishin 61 deputetë, saktë sa nevojiten për shumicë në Kuvend. E nëse atyre u bashkëngjiten edhe tre deputetët e Aleancës për Shqiptarët dhe dy deputetët e PDSH-së, atëherë koalicioni do të ishte më stabil me 65 deputetë. Nga ana tjetër, LSDM nuk mund të formojë qeveri vetëm me një parti të shqiptarëve, sepse ka 49 deputetë. Një nga kombinatorikat është formimi i qeverisë me BDI, duke përfshirë edhe mandatet e Lëvizjes BESA, që fitoi 5 deputetë, ose në variant tjetër bashkëngjitja e Aleancës për Shqiptarët që fitoi 3 deputetë. Por edhe PDSH nuk përjashton mundësinë që të përkrahë me dy deputetët e saj koalicionin me LSDM, por pritshmëritë e analistëve për këtë skenarë janë të vogla.

Mandatori për formimin e Qeverisë është i obliguar që në afat prej 20 ditëve ta propozojë përbërjen e qeverisë dhe programin qeveritar ta dorëzojë në Kuvend./21Media