Mariah Carey dhe Brayan Tanaka bëjnë lidhjen më serioze

Gjërat mes Mariah Carey dhe të dashurit të saj Bryan Tanaka, sa vijnë dhe bëhen më serioze

Burime të afërta me këngëtaren sigurojnë se 46 vjeçarja seksi, ndihet shumë mirë në krahët e Bryan Tanaka, koreografit 33 vjeçar.

Raportohet se mbrëmjen e ndërrimit të viteve këngëtarja do ta kalojë në krahët e balerinit. Ajo do të perfomojë në skenën e Ryan Seacrest në New York, dhe kur ora të shënojë 12 Mariah do të ndajë një puthje me Brian përpara gjithë të pranishmëve, shkruan “New YorkNews”.

Lidhur me ndjenjat e këngëtares për Bryan, informatori shprehet:

“Ajo është shumë e dhënë pas tij. Bryan për më tepër shkon shumë mire me binjakët”.

Të gjithë e dinë se nëse një mashkull dëshiron të bëjë për vete Mariah Carey, ai duhet të gjejë fillimisht gjuhën e përbashkët me dy fëmijët e saj Monroccan dhe vajzën Mornoe, nga martesa me Nick Cannon.

Bryan si duket ka arritur të kuptohet shumë mirë me fëmijët dhe t`i bëjë ata për vete, mbase edhe pak më shumë se ish i fejuari i Mariah, James Packer.

Sa i përket këtij të fundit, Mariah thuhet se nuk ka kontakt, por ende e mban në gisht unazën e fejesës. E le të përqendrohemi tek dhuratat, a mendoi krijuesja e hitit “Honey” për të dashurin e ri, burimi shpjegon:

“Bryan gjeti disa dhurata poshtë pemës nga Mariah. Veshjet e stilistëve më të mirë nga butiqet Aspen”.