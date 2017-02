Mariah Carey djeg fustanin e martesës

Superylli Mariah Carey i ka dërguar një mesazh të rëndë ish-it të saj James Packer

Ajo ka djegur fustanin shumë të shtrenjtë të martesës, të cilin do ta vishte kur të martohej me të. Kët ëe ka bërë në videon e këngës më të re “I Don’t”, që e këndon së bashku me YG.

Burime të afërta me Carey-n tregojnë që fustani nuk ishte i rrejshëm, dhe se në të vërtetë është fustani i bërë enkas për të nga Valentino, me vlerë 250.000 dollarë që e kishte blerë vitin e kaluar para se të anulonte martesën e saj me Packer në Bora Bora, shkruan rtv21.tv.

Martesa nuk ndodhi, por për fatin e saj fustani ishte ende aty, i gatshëm për të shërbyer në një skenë epike në videon e saj, e cila është “himn” i ndarjes.

Një përkushtim tjetër drejt ish-it të saj ishte edhe fakti që video ishte xhiruar në mansionin e çiftit në Calabasas./21Media