Cili ishte efekti i MSA-së gjatë vitit 2016

“Marrëveshja për MSA-në është shumë komplekse”

Përderisa Marrëveshja e Stabilizim Asoocimit(MSA) është marrëveshja e parë kontraktuale midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e konsideruar si mjaft e rëndësishme për vendin, Qeveria e Kosovës ka realizuar vetëm 26 përqind të kritereve të kërkuara nga BE, edhe pse kjo marrëveshje ka hyrë në fuqi prej 1 prillit 2016.

Me monitorimin që i ka bërë Grupi për Studime Juridike dhe Politike(GSJP), planit të veprimit të kësaj marrëveshje, nuk ka arritje të implementimit në tërësi për kriteret e MSA-së.“Nuk ka arritje për momentin… , është marrëveshja shumë komplekse dhe nuk pritet të ketë arritje kaq shpejt, por të paktën edhe ato që janë nënshkruar dhe ato që vet Qeveria i ka marrë përsipër për ti bërë brenda këtij viti nuk janë realizuar dhe kjo është e keqja më e madhe, sepse janë marrë përsipër për t’u bërë një sërë çështjesh të përshkruara në vet Qeveria dhe vet institucionet e Kosovës dhe nga këto vetëm në gjashtë mujorin e parë janë realizuar vetëm 26-27 përqind që është shumë pak. Dhe me po me të njëjtat ritme ka ecur edhe kjo pjesa e dytë e vitit që ne jemi duke e monitoruar”, tha hulumtuesja në organizatën GSJP, Albana Merja/

Ndërsa, zëvendës ministrja e Integrimeve Evropiane, Anila Statovci, nuk ishte në gjendje që të tregojë për KP për rezultatin e arritur për sa i përket kësaj marrëveshje, ngase sipas saj, është vështirë të raportohet për masa konkrete. “Rrjedhimisht meqenëse po flasim për ndryshime të mëdha, për reforma të ligjeve që është vështirë të maten, dhe vështirë të raportohen në masa konkrete se çka realisht është realizuar dhe çka është ka del nga kjo”, tha Statovci.

Ndër fushat më komplekse sipas Statovcit hyjnë transpozimi dhe adoptimi nga ana e Kosovës të standardeve të tregut të brendshëm, shërbimeve, politikat e konkurrencës dhe ndihmës shtetërore si dhe aspektet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë.

Kurse, ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami, tha për kp se dikaster më i komplikuar dhe sfidues mbetet infrastruktura e cilësisë, në veçanti dikasteri i metrologjisë, për shkak të natyrës shumë specifike të sektorit dhe numrit të vogël të zyrtarëve që punojnë në agjencinë e metrologjisë në raport me kërkesat e tregut dhe portfolion që mbulon agjencia, por edhe mungesës së vetëdijes së bizneseve për t’i përdorur mekanizmat e infrastrukturës së cilësisë. Ajo tha se Qeveria ka hartuar planin e implementimit me objektiva deri në vitin 2020 dhe me masa konkrete të cilat përditësohen çdo vit. Sipas saj, fusha e lëvizjes së lirë të mallrave legjislacioni primar për akreditim, metrologji, standardizim dhe vlerësim të konformitetit është duke u përputhur edhe më tej.

Ndërsa, ministri i Financave, Avdullah Hoti tha për Kp se për vitin 2016 janë rreth 50 milionë euro më pak të hyra. “Kemi pasur minus 25 milionë euro si rezultat i zbatimit të MSA-së nga data 1 prill e këtij viti. Pra në total kemi 48 milionë euro më pak për shkak të politikave fiskale dhe MSA-së”, tha Hoti.

Ndryshe, që kur nisi zbatimi i MSA-së më 1 prill janë hequr tarifat doganore nga 10 për qind në zero për qind.