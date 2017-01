Matet kufiri pëllëmbë për pëllëmbë (Përmbledhje RTV 21)

Mustafa: Komisioni duhet të bëjë matjen para 25 gushtit.-Islami: Komisioni do të qëndrojë larg animeve politike

Në takimin konstituues të komisonit të ekspertëve për matje të territorit, kryeministri, Isa Mustafa u shpreh se se detyrë e këtij komisioni është që të bëjë matjen para 25 gushtit. Sipas tij, komisioni do të punojë në mënyrë të pavarur, pa udhëzime të Qeverisë, e cila, siç tha, në fund miraton raportin e komisionit. Komisionin do ta drejtoj kreu i ASHAK-së, Hivzi Islami, me propozim të kryeministrit Mustafa. Islami u shpreh se komisoni do të qëndroj larg animeve politike./21Media