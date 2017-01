Matoshi: Serbia me politikën e shishes së Martinoviçit! (Video)

Matoshi: Serbia po përpiqet të ndikojë tek vendet fqinje që shqiptarët të shihen si lugatë e jo serbët

Sonte në emisionin debatues “CLICK” të RTV 21 u diskutua për fletarrestet e Serbisë që po iu bëhen qytetarëve të Kosovës.

Analisti i përhershëm i emisionit, Halil Matoshi tha se makineria propagandistike e Serbisë është kthyer diku në vitet pas 81-shit.

“Maknieria propagandistike e Serbisë është kthy diku në vitet pas 81shit. Praktikisht si të thuhet se një bukuroshe që ishte ambadadore e Serbisë në Bruksel, Nihana, një bionde, ko me u kidnapu prej diasporës shqiptare për me u ndërru me Ramush Haradinajn, e njëjta ka ndodh në Gjilan dikun në 84 – 85, me njëfarë Martinoviç kinse e kanë kryqëzu në njëfarë mënyre kushtimisht po them shqiptarët, atëherë ai u kanë një vetlëndim me shishen birra e Pejës”, tha ndër të tjerash Matoshi, shkruan rtv21.tv

Matoshi tha se Serbia po përpiqet të ndikojë në opinionin e vendeve fqinje të Kosovës dhe në perëndim, me qëllim që siç tha ai shqiptarët të shihen si lugatë e jo serbët.

“Tash Serbia po përpiqet që ta kthej të njëjtën luftë speciale si në vitet 80 që të ndikojë fuqishëm në opinionin e vendeve fqinjeve të Kosovës por, kryesisht edhe në perëndim qysh ka ndiku edhe fuqishëm atëbotë që si lugati të shihen shqiptarët e jo serbët”, shtoi mes tjerash Matoshi./21Media