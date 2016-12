Matoshi: Zgjedhjet, zgjidhje për Demarkacionin (Video)

Halil Matoshi tha se zgjedhjet e parakohshme do të ishin zgjidhje për çështjen e Demarkacionit me Malin e Zi

Analisti i përhershëm i emisionit “Click”, Halil Matoshi sonte tha se puna më e mirë që do të kishte bërë Qeveria e Kosovës do të ishte nëse do ta dërgonte vendin në zgjedhje të parakohshme.

Kjo pasiqë sipas tij do të mund të jepte zgjidhje të shumë temave të vendit e sidomos çështjes së Demarkacionit me Malin e Zi, sepse siç tha ai zgjedhjet mund të prodhojnë konsolacion të forcave që edhe mund të votohet Demarkacioni aktual.

Matoshi tha se me ardhjen e bllokut opozitar në pushtet do të votohej Demarkacioni, shkruan rtv21.tv

“Unë mendoj që ardhja në pushtet eventualisht e bllokut opozitar me njërën prej partive të mëdha kish me votu demarkacion. Refuzimi për me votu Demarkacionin e kufinit me Malin e Zi domethanë është thjeshtë që me lodhë Qeverinë me detyru me shku në zgjedhje”, tha Matoshi.

Ai më tutje shtoi se opozita parlamentare në Kosovë asnjëherë nuk ka arritur ta bindë opinionin publik në Kosovë se ka të drejtë rreth Demarkimit./21Media