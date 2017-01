“Mbajtja e Haradinajt në Francë është çështje procedurash”

“Ramush Haradinaj, as nuk do të mund të mbahet në paraburgim, e as nuk do të mund të ekstradohet askund”

Rasti i tij është çështje procedurash dhe nuk ka asnjë mundësi tjetër, përpos që ai të lihet i lirë në rrugën e tij, ka thënë Muharrem Nitaj, anëtar i Kryesisë dhe Zëdhënës i AAK-së.

Ai tha se pretendimet e Beogradit, janë të kohës së Millosheviqit dhe janë krejtësisht të pabaza dhe për to, zoti Haradinaj është gjykuar dy herë dhe dy herë është shpallur i pafajshëm. Nitaj tha se kjo do të vertetohet edhe nga autoritetet gjyqësore të Francës.

“Krejt ngatërresa e kësaj punë është bërë për shkak të mosfunskionimit të shtetit të Kosovës dhe të një qëndrimi jo krejtësisht korrekt të disa shteteve në raport me “poternicat” e Serbisë”.

Është çështje ditësh kur Ramush Haradinaj do të jetë në ballë të lëvizjes politike për ndryshimin e Kosovës. E tha për rtv21.tv Muharrem Nitaj, anëtar i Kryesisë dhe Zëdhënës i AAK-së.

Ndryshe, Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, u ndalua para dy dite nga autoritetet franceze në aeroportin e Bazelit, në bazë të një fletarrestim të lëshuar nga autoritetet e Serbisë, që daton nga viti 2004./21Media