Mbijetesa e të pastrehëve në acarin e dimrit (Video)

Gjenda e të pastrehëve në këto ditë të ftohta

Boshko Bllagoja, 64 vjeçari i pastrehë nga Shkupi , të cilit i është djegur shtëpia e improvizuar, tek e cila po strehohej gjatë këtyre temperaturave të acarit. Ai tani thotë se ka mbetur pa shtëpi dhe nuk e din ku të shkojë në këto temperatura kaq të ulëta, shkruan tv21.tv

“Në mëngjes në ora 7 30 unë u nisa për të ngrënë në Mominpotok sepse nuk atje jam edhe anëtar, në ora 7 30 këtu kishte zjarr. Këto fqinjët që janë këtu ku i dua shumë dhe gjithnjë më dërgojnë për të hëngër për të pijë. Ato kanë thirr zjarrfikësit më përpara më është djegur shtëpia atje tani edhe kjo në këtë vend“, tha ai.

Ai nuk din çfarë të bëjë dhe si do t’ia dal pa kasollen e tij.

“Unë do të gjej ndonjë skaj dhe do të shtrihem, mua më vjen keq kjo është shtëpia ime, ishte … dhe tani nuk kamë asgjë. Do të isha falënderues nëse më pranojnë në Mominpotok nëse jo shëndet”, tha ai.

Por ekipi i TV21 nuk e la Boshkon në këtë gjendje, e dërguam në tek Kryqi i Kuq për t’i gjetur strehim.

“Kryqi i kuq me vite kujdeset për këtë grup njerëzish të pastrehë. Jemi hapur prej datës 30 tetor 2016 dhe tani më 8 ditë qendra e pranimit është e hapur për këtë kategori ku këta njerëz mund të vinë të flejn të pastrohen, të kenë ushqim të ngrohët etj”, tha Dragana Lazarevska, koordinatore e Punktit të Pastrehëve.

Si pasojë e temperaturave të ulta, mbrëmë u regjistrua viktima e parë, 68 vjeçari Jordan Trajkovski, i cili u gjet i vdekur në rrugë./21Media