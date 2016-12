Në 2017, ripublikohet albumi i George Michael

Albumi i të ndjerit George Michael “Listen Without Prejudice Vol. 1”, do të ri-publikohet në vitin 2017

Albumi i cili u publikua më 3 shtator të vitit 1990, nëpërmjet Columbia Records, ishte albumi i tij i parë solo.

Me ri-publikimin, nuk do të ketë këngë të reja, vetëm një “paketim unik”, raporton “TMZ”.

Këngëtarit të ndjerë do t’i kushtohet edhe një shfaqje e veçantë, e cila do të përqendrohet në karrierën e tij gjatë kohës që ai e ka regjistruar dhe lëshuar albumin “Listen Without Prejudice Vol. 1”.

George Michael ndërroi jetë të dielën në shtëpinë e tij, në moshën 53 vjeçare.