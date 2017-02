“Me marrëveshje do të përfitojnë gjithë qytetarët e Mitrovicës”

“Jemi të kënaqur që të dy palët kanë marrë një qasje konstruktive për të përfunduar këtë çështje në një mënyrë të qëndrueshme”

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka mirëpritur arritjen e marrëveshjes për murin në Mitrovicën e veriut. Sipas kësaj zyre me anë të kësaj marrëveshje do të përfitojnë të gjithë qytetarët e Mitorvicës veriore dhe jugore. ”Gjatë ditëve të ardhshme do të njoftojmë për rishikimin e planit për zonën e këmbësorëve, e cila ka bazën në marrëveshjen e arritur në Bruksel. Ne e pranojmë se çështja ka shkaktuar pasiguri në periudhën e mëparshme, por jemi të kënaqur që të dy palët kanë marrë një qasje konstruktive për të përfunduar këtë çështje në një mënyrë të qëndrueshme”, thuhet në reagimin e zyrës së BE-së.

Ndryshe sot, me vendim unanim të të gjithë këshilltarëve të Kuvendit Komunal të Mitrovicës Veriore, janë miratuar dy pikat e rendit të ditës, të cilat përfshijnë marrëveshjen e arritur mes Qeverisë së Kosovës dhe kryetarit të Mitrovicës veriore, Goran Rakiq, e që kanë të bëjnë me murin.