Gazeta gjermane, “Bundesdeutsche Zeitung” tërhoqi vërejtjen se amerikanët po zbarkojnë tanket e tyre në Gjermani për luftë kundër Rusisë. Ky armatim drejtë kufijve të Rusisë do të transportohet me 900 vagonë, me një gjatësi të përgjithshme prej 14 kilometra, ka njoftuar përfaqësuesi i komandës së Bundeswehr në shtetin federativ, Brandenburg.

Në portin gjerman, Bremerhaven, po vazhdojnë të arrijnë anijet, të cilat po transportojnë teknikën e ushtrisë amerikane për nevojat e NATO-s në kufijtë lindor të Rusisë.

Në Bremerhafen po vazhdojnë përgatitjet për bartjen e pjesëtarëve të brigadës së tretë të divizionit të katër të këmbësorisë së ushtrisë amerikane në kufijtë me Rusinë, rtv21.tv

Mediet gjermane raportuan se shumë politikanë gjermanë janë të pakënaqur, për shkak të transportimit të tankeve amerikane nëpër Gjermani. Ata kanë kritikuar planet për stacionimin e batalioneve të NATO-s në Evropën Lindore, duke theksuar se këto veprime po nxisin një garë të re në armatim dhe po komplikojnë edhe më shumë marrëdhëniet me Rusinë.

Në anën tjetër, gazeta amerikane, New York Time, raportoi se njësitë speciale të ushtrisë amerikane janë dërguar në kufijtë e shteteve të Baltikut me Rusinë, me qëllim që të ndihmohen ushtritë e Lituanisë, Letonisë dhe Estonisë.

Ky veprim i mundëson ushtrisë amerikane që nga afër të vëzhgojë manovrat e ushtrisë ruse, shkroi më tutje gazeta./21Media