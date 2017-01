Aktori, Tolgahan Sayışman dhe e fejuara e tij Almeda Abazi kanë bërë të ditur datën e martesës

Me 13 shkurt Almeda mbush 25 vjet dhe pikërishtë me atë datë si dhuratë për ditëlindjen e saj ajo kurorëzon dashurinë e saj me martesë me aktorin e njohur Tolgahan Sayışman, shkruan rtv21.tv

Për Almeda Abazin kjo me siguri do të jetë një ndër ditëlindjet më të mira që ka përjetuar.

Ndryshe dyshja Tolgahan dhe Almeda ditë më parë kanë shijuar pushimet dimërore./21Media