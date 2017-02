Milani me mungesë të madhe ndaj Lazios

Milan do të ketë shumë vështirësi ndaj Lazios në ndeshjen që zhvillohet të hënën

Skuadra rosonere në një njoftim zyrtar ka bërë me dije se Alessio Romagnoli ka pësuar lëndim në muskulin e këmbës së djathtë dhe nuk do të jetë në gjendje që të paraqitet ndaj skuadrës romake.

“Milani njofton se Alessio Romagnoli nuk do të jetë i gatshëm që të paraqitet në ndeshjen e radhës në ligë për shkak të lëndimit që ka pësuar në këmbën e djathtë”, thuhet në njoftimin e Milanit.

Romagnoli e ka ndrydhur muskulin e këmbës së djathtë dhe klubi ka bërë me dije se pas disa testeve mjekësore do të dihet sa gjatë do të mungoj lojtari i tyre.