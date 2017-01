Mjalta mbronë organizmin nga bakteret dhe viruset

Përveç vetive tjera, mjalta mbronë organizmin tuaj nga bakteret dhe viruset e ndryshme

Mjalta ka veti të shumta, të cilat ndihmojnë në tejkalimin e problemeve shëndetësore. Por kombinimi i mjaltës me kanellë, sjellë përfitime edhe më të mëdha, duke ndihmuar në çrregullime si kolesteroli apo sheqeri i lartë në gjak.

Ja përfitimet që kemi nga përzierja e mjaltës me kanellë:

Sëmundjet e zemrës- Kjo përzierje ulë nivelin e kolesterolit në arterie, dhe parandalon sulmin e mundshëm të zemrës.

Kolesteroli- Ky kombinim ju ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit për 10% në vetëm dy orë.

Artritisi- Bëni përzierjen çudibërëse të dy lugëve të gjellës me mjaltë dhe një lugë me kanellë në një gotë me ujë, pasi që një gjë e tillë mund edhe të largojë kancerin.

Sistemi i imunitetit- Konsumimi i rregullt i mjaltës me kanellë përmirëson sistemin tuaj imunitar dhe e mbron organizmin kundër baktereve dhe viruseve.

Gripi- Përzierja e mjaltës me kanellë është përfituese edhe në rastet e gripit, për shkak të cilësive antivirale që posedon mjalti.