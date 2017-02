Mogherini zhvillon takimin e parë me Tillersonin

Frederica Mogherini dhe Rex Tillersoni diskutuan për Rusinë, Iranin, Ukrainën…

Mogherini ka thënë se me Tillerson kanë pasur diskutim të hapur për shumë çështje, përfshirë marrëdhëniet trans-atlantike, sfidën e përbashkët kundër terrorizmit, marrëdhëniet me Rusinë, marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe shumë kriza, nga Ukraina në Siri.

Mogherini do të qëndrojë edhe sot në Washington, vizita e parë kjo prej se është inauguruar presidenti Donald Trump, duke takuar përpos Tillersonit edhe këshilltarin e Trumpit për siguri kombëtare, shkruan rtv21.tv

Mogherini ka ndihmuar gjatë negociatave të vitit 2015 për arritjen e marrëveshjes bërthamore me Iranin të cilin Donald Trump e ka quajtur “të tmerrshme”.

Trump ka shprehur gatishmëri për të punuar më për së afërmi me Rusinë, një qëndrim që ka habitur jo pak aleat evropian, derisa Tillersoni ka pasur lidhje të rëndësishme biznesi në Rusi, gjatë kohës sa ishte shef ekzekutiv i kompanisë, Exxon Mobil. Por, gjatë seancës dëgjimore në Senat për konfirmimin e tij si Sekretar Shtetit, ai e ka quajtur Rusinë, “lojtar të keq”./21Media