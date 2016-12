Nga e marta do të ketë një shtrirje të vranësirave të përcjella me shi.me borë dhe me rënie të temperaturave.

Ngs e erkurja pritet ndërprerje e të reshurave dhe kthjellim i motit.

Te enjten dhe te premtën pritet sërish vranësira dhe mot më i ftohtë se vende-vende mund të bie edhe borë./21 Media