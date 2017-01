Temperaturat do të lëvizin ndërmjet -2 deri në 6 gradë celsius

Gjatë ditës së mërkurë, moti në Shqipëri parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira. Priten reshje të pakta dëbore në zonat malore.

Era do të jetë me drejtim Verilindje–Juglindje me 1-18m/sek. Deti i forcës 4 me lartësi vale 3.0metër. Gjithashtu do të ketë edhe ngrica në rrugë.

Temperaturat më të ulëta do të jenë në Dibër -12/-6, ndërsa në Tiranë temperaturat do të lëvizin ndërmjet -2 deri në 6 gradë celsius./21Media