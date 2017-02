Moti sot dhe nesër

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -3 deri në 0, ndërsa ato maksimale prej 4 deri në 6 gradë Celsius

​Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK), ka njoftuar se gjatë dy ditëve të fundjavës, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri në 0 gradë Celsius.

“Gjatë dy ditëve të vikendit vendi ynë do të mbetet nën ndikimin e masave të ajrit me presion të lartë atmosferik. Në këto kushte do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me intervale me diell”, ka njoftuar IHMK.

TSipas parashikimeve të institutit temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri 0 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 4 deri në 6 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga lindja dhe verilindja me shpejtësi 1-4m/s./21Media