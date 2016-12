MPB: Dy persona kanë ofruar ryshfet qytetarëve të mos votojnë

Dje një person ka ngritur padi penale se dy persona i kanë ofruar 100-500 euro të mos dalin në votime

Ministria e Brendshme nëpërmjet një deklarate ka informuar se ka ndërmerr masa dhe aktivitete për pastrimin e situatës e cila është raportuar dje në policinë e Tetovës për veprën penale “dhënia ryshfet ” nga ana e dy personave.

Dje një person ka ngritur padi penale deri te SPB Tetovës sipas të cilave dy persona S. W F.I mbrëmë atij dhe disa familjeve të tjera u ishin ofruar nga 100 deri në 500 euro për një votues, që të mos ushtrojnë të drejtën e tyre të votës.

“Është konfirmuar që më 22 dhjetor personi S.SH erdhi në shtëpinë e shokut , ua kërkoi letërnjoftimet nga anëtarët e familjes së tij të cilët kanë të drejtën e votimit dhe i kërkoi të mos votojnë, për këtë do tu jepen të holla. Denoncuesi nuk e pranoi këtë ofertë “, njoftoi MPB.

Për padinë penale të paraqitur është njoftuar Prokurori Publik kujdestar pranë PP Tetovë, ai urdhëroi të thirren personat për t’u pyetur.

“Ndërsa , PP e Tetovës shefit të SPB –së i është dhëne udhëzim për procesverbalin që dëshmitarët dhe kryerësit e mundshëm mos të thirren në SPB –Tetovë gjatë mbrëmjes dhe ditës së sotme me qëllim të mos ndalet procesi zgjedhor, ndërsa me procedurë të vazhdohet të Hënën me datën 26.12.201”, kanë thënë nga SPB./21Media