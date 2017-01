MPJ e Maqedonisë i kundërpërgjigjet Daçiqit: Politikanët të mbajnë përgjegjësi

Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë i është kundërpërgjigjur Ivica Daçiqit duke i deklaruar se politikanët duhet të mbajnë përgjegjësi

Politikanët duhet të jenë të përgjegjshëm dhe të mos e rrënojnë miqësinë që ekziston midis Maqedonisë dhe Serbisë. Ishte ky mesazhi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë, që pasoi pas intervistës së shefit të diplomacisë serbe Ivica Daçiq dhënë për Agjencinë “Beta”, i cili tha se Serbia ka bërë gabim të madh që e ka pranuar Maqedoninë me emrin e saj kushtetues.

“Ndërmjet Serbisë dhe Maqedonisë ekzistojnë marrëdhënie të thella dhe të afërta miqësore. Nuk është rastësi që qytetarët e këtyre dy vendeve kanë ndjenja pozitive për fqinjët e anës tjetër. Politikanëve u mbetet që vetëm t’i thellojnë këto marrëdhënie historike. Në qoftë se kjo nuk është e mundur, atëherë ata duhet të jenë të përgjegjshëm dhe të paktën të mos e rrënojnë miqësinë që ekziston midis Maqedonisë dhe Serbisë në të dyja anët. Kjo duhet të vlejë edhe në kushte kur do të nxehet atmosfera për votimin e ardhshëm për anëtarësimin e Kosovës në UNESKO.”

Sipas analistit politik Agim Jonuz, është e palejueshme që një ministër i punëve të jashtme i një vendi fqinj, të përdorë fjalor të tillë.

“Krejtësisht është jodiplomatike të përdoret fjala “budalla”. Nuk është në përputhje me Kodeksin elementar të retorikës së diplomacisë. Ne dje dëgjuam edhe një deklaratë të diplomatit tonë, i cili veproi në mënyrë akoma më jodiplomatike duke e arsyetuar qëndrimin politik të një politikani të huaj”, u shpreh Agim Jonuz, analist politik.

Përveç dënimit nga opinioni maqedonas, reagime ndaj intervistës së Daçiqit, pati edhe nga Partia Liberal-Demokratike e Serbisë, e udhëhequr nga Çedomir Jovanoviq.

“Me vetëm një deklaratë të tij, ai me secilin vendi të rajonit, hap përplasje të reja verbale. Duke e sfiduar Kroacinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë, ministri i punëve të jashtme, përsëri e shtyn rajonin drejt prishjes së marrëdhënieve, që ishin karakteristike për vitin që e lamë pas.”

Ministri serb i punëve të jashtme, në një intervistë për “Beta”, deklaroi se në marrëdhëniet bilaterale, Serbia do ta përdorë emrin kushtetues të Maqedonisë, por në rastet kur do të komunikojë në mënyrë multilaterale atëherë do ta përdorë referencën e përkohshme IRJM.

“Serbia nuk është lodër që secili të mund të luajë me të. Ne askujt nuk i lejojmë të na nënçmojë. Nëse për dikë nuk kanë rëndësi kishat dhe manastiret në Kosovë dhe Metohi, që u dogjën dhe u shkatërruan dhe në qoftë se kjo nuk është e mjaftueshme që dikush të paktën të jetë i përmbajtur gjatë votimit në UNESKO-s, atëherë do të na duhet ta vëmë në pikëpyetje thelbin e marrëdhënieve tona”, tha Ivica Daçiq, Ministër i Punëve të Jashtme të Serbisë.

Serbia e pranoi Maqedoninë me emrin e saj kushtetues në prill të vitit 1996, kur edhe zyrtarisht u vendosën marrëdhënie diplomatike ndërmjet dyja vendeve, shkruan TV21./21Media