Muja kërkon edhe 1 milion euro për Drenasin

Muja tha se një shtet që nuk investon në shëndetësi dhe arsim nuk mund të bëjë as polici as ushtri

Deputeti Shaip Muja ka deklaruar se sektori i shëndetësisë ka buxhet më të vogël për vitin e ardhshëm ndërsa sipas tij kërkohet kualitet më i madh.

“Unë nuk e e kam të qartë se si do të mblidhen sigurimet dhe si do të shpërndahen. Sistemi i informimit shëndetësor nuk është funksional, prandaj, ky nuk garanton sigurim shëndetësor. Unë po besoj që shëndetësia në vitin e ardhshëm do të jetë në kaos. Mënyra e menaxhimit të shëndetësisë është shumë shqetësuese”, tha Muja.

Sipas tij një shtet që nuk investon në shëndetësi dhe arsim, ai shtet nuk mund të bëjë as polici as ushtri.

Muja me këtë rast ka kërkuar që të ndahen edhe 1 milionë euro për komunën e Drenasit, ngase atje siç tha ai nuk ka pasur investime qe 70 vjet.