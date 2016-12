Musliu: Gjykata speciale, temë e vitit 2017 (Video)

Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se gjykata speciale do të jetë njëra ndër temat që do ta përcjellë vitin 2017

Betim Musliu ishte i ftuari tjetër i emisionit Click, ku sonte u diskutua për temën “Viti para nesh”.

Temë e debatit të sontëm ishte edhe krijimi i gjykatës speciale për të cilën Musliu tha nuk ka zvarritje më për këtë pasiqë siç tha ai janë kryer të gjitha procedurat.

Ai tha se tani është pjesa e rekrutimit, e veprimit në lëndët në të cilat ka brum, për të cilat pretendohet se mund të ketë edhe aktakuza ndaj politikanëve, shkruan rtv21.tv

Musliu më tutje shtoi se gjykata speciale patjetër që do të jetë njëra ndër temat e vitit 2017, një temë që sipas tij është paralajmëruar qe sa kohë.

Ai më tutje shtoi se beson që kjo temë do ta përcjellë vitin e ardhshëm me ato tema që priten që do të ndodhin dhe që siç tha do ta e prekin edhe skenën politike./21Media