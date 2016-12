Mustafa arsyeton koalicionin me PDK-në

Mustafa ka treguar arsyet e koalicionit me PDK-në

Në përvjetorin e 27-të të LDK-së, kryetari i partisë, njëherish kryeminister Isa Mustafa ka theksuar se për këto vite partia që ai e udhëheqë i ka shërbyer qytetarëve të Kosovës, dhe ka arritur t’i kapërceje të gjitha sfidat përgjatë kësaj kohe.

“Ne do i jemi mirënjohës gjithmonë Ibrahim Rugovës”, tha Mustafa në këtë ceremoni ku kanë marrë pjesë edhe familjarët e ish-presidentit Ibrahim Rugova.

Në këtë ceremoni Mustafa ka treguar edhe arsyet e koalicionit me PDK-në duke thënë se këtë e kanë bërë për interes të vendit pavarësisht se PKD-ja është rival i tyre.

“Ky mandat do t’i krijojë parakushte LDK-së për t’u forcuar unitetin e brendshëm. Ne kemi zgjedhje lokale e LDK-ja, jo vetëm që do t’i vazhdojë shtrirjen e saj. Kjo është një shans për ta shndërruar këtë synim në detyrën tonë duhet të punojmë shume. Neve nuk duhet të na ligështoj për ata persona që frikësohen nga ne, ata le të mundohen të na pengojnë, por ne do vazhdojmë me përhapjen e lidhjes tonë”, tha Mustafa.

Sipas tij LDK është e gatshme për zgjedhje në çdo kohë, por LDK respekton mandatet legjitime nga qytetarët.