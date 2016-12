Mustafa: Buxheti 2 miliardësh siguron zhvillim të qëndrushëm

Sipas Mustafës ky buxhet do të ndihmojë rritjen ekonomike, krijimin e vendeve të reja të punës

Buxheti i aprovuar nga Kuvendi i Kosovës në shumë prej mbi 2 miliardë eurosh siguron zhvillimin e qëndrushëm dhe reflekton në mënyrë të drejtpërdrejt programin e koalicionit qeveritar, kështu ka thënë kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa.

Sipas Mustafës ky buxhet do të zbatohet me përkushtim maksimal i cili do të mundëson realizimin e objektivave.

“Do të zbatohet me përkushtim maksimal mundëson realizimin e objektivave tona të përbashkëta për zhvillimin e vendit, për rritje ekonomike, për krijimin e vendeve të reja të punës, për mirëqenie sociale dhe po ashtu për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të vendit. 2017 është vit i mundësive të reja për avancim në të gjitha fushat. Urime!”, ka shkruar kryeministri Mustafa në profilin e tij zyrtar në “Facebook”./21Media

