Mustafa: Nëse nuk miratohet ligji sot, Kosova del nga programi i FMN (Video)

“Ndryshimi i ligjit për veteranët e UÇK-së duhet të bëhet këtë vit”

Në rasat se legjislativi nuk e miraton ligjin, atëherë Kosova rrezikon të humb mbi 100 milionë euro fondet nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN). Kështu tha kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa në seancën e sotme e cila po debatohet në seancën e sotme të thirrur për këtë çështje.

“Në fakt problemi i ngutis për miratim të ligjit nuk është i yni. Por është kërkesë e FMN-së. Është kërkesë eksplicite që kjo çështje të mbyllet gjatë këtij viti. Bordi i FMN-së që do të mbahet me 4 ose 6 janar, mund të vendos që mos të jemi më në suaza të programit të FMN. Deri më tani kemi certifikuar rreth 46 mijë veteran të UÇK-së, që do të thotë për këtë ne për gjatë një viti do të kemi rreth 60 milion euro me ligjin ekzistues i cili kundërshtohet nga FMN. Në buxhetin që e kemi aprovuar para disa ditëve ne i kemi paraparë ti ndajmë 38 milion euro. Kjo shumë është në pajtueshmëri me FMN”, tha Mustafa.