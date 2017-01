“Ndërtimi i urave rrezikon të kthehet në ndërtim muresh”

Bushati: Arrestimi i Haradinjat akt i padrejtë

Ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati e cilësoi arrestimin e ish-kryeministrit të Kosovës, dhe kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës(AAK), Ramush Haradinaj, një akt të padrejtë dhe të dënueshëm.

Sipas tij, lëshimi i fletë-arresteve nga Serbia dhe keqpërdorimi i Interpolit është një veprim i qëllimshëm që synon të destabilizojë Kosovën.

“Akuzat ndaj Ramushit e kanë zanafillën në 2004-n, kur asokohe kryeministër la detyrën për të shkuar në Hagë, për tu ballafaquar me drejtësinë ndërkombëtare. Dy dhomat e Tribunalit të Hagës për Ish-Jugosllavinë e çliruan atë nga çdo akuzë. Këto janë fakte të njohura botërisht”, është shprehur Bushati.

Kryediplomati shqiptar mendon se e gjithë kjo situatë do të ketë impakt në dialogun Kosovë-Serbi. “Pas gjashtë vitesh dialog, mendoj se ka ardhur koha për një “rivlerësim të angazhimeve”, ku BE-ja duhet të jetë së pari e zëshme dhe e angazhuar për të parandaluar qëndrime dhe veprime që minojnë procesin e normalizimit”, ministri Bushati.

Gjithashtu, ai theksoi se BE duhet të jetë më e angazhuar jo vetëm në arritjen e marrëveshjeve, por edhe për të siguruar zbatimin e tyre. Në të kundërt, marrëveshjet do të kthehen në letra pa vlerë, si në paqartësinë që ekziston mbi murin që u ngrit në Mitrovicë. “Një proces që u nxit e u ndërmjetësua nga BE si proces për ndërtimin e urave, po rrezikon të kthehet në ndërtim muresh. Siç ndodh në të tilla raste, një mur që kërkon veç pak ditë për t’u ngritur, kërkon vite për t’u kthyer në urë përmes bisedimesh e ndërmjetësimesh diplomatike”, theksoi Ministri i Jashtëm i Shqipërisë./21Media