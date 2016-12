Në 2017, sallë e re për filarmoninë dhe objektet e teatrit shqiptar

Në vitin 2017 do të ndërtohet një sallë e re e koncerteve për filarmoninë dhe objektet e teatrit shqiptar dhe të Strumicës

Buxheti për vitin 2017 i Ministrisë së Kulturës është 4.085.279.000 denarë dhe në krahasim me Buxhetin për vitin 2016 është më i madh për 546.198.000 denarë apo për 15,43 për qind.

Rritje ka edhe tek mjetet programore të Ministrisë së Kulturës, të cilat janë 893.367.000 denarë, për financimin e projekteve të interesit nacional në kulturën e veprimtarisë muzikoro-skenike, veprimtarinë dramatike, veprimtarinë e bibliotekave, mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, veprimtarisë së muzeve dhe për promovimin e kulturës së Maqedonisë jashtë vendit.

Edhe vitin e ardhshëm Ministria e Kulturës do të vazhdojë me blerjen e vazhduar të veprave artistike, blerjen e skulpturave të formatit të galerive, ndërsa janë siguruar mjete për stimulimin e muzikës popullore dhe argëtuese si dhe për stimulimin e muzikës serioze.

Ministrja e Kulturës, Elizabeta Kançeska-Milevska në një intervistë për MIA-n thotë se në vitin 2017 do të promovohet salla e re e koncerteve e Filarmonisë së Maqedonisë, që pritet nga fundi i marsit si dhe Teatri i rikonstruuar shqiptar në Shkup si dhe ai i Strumicës. Do të vazhdojnë edhe aktivitetet për ndërtimin e Teatrit turk, qendrës kulturore-arsimore në Tetovë, rikonstruimi i Sallës Universale, ndërtimi i objekteve të reja për Teatrin dramatik dhe Teatrin e Komedisë si dhe rikonstruimi i objektit të cilin e shfrytëzojnë institucionet në Ohër.

Në mënyrë intensive do të realizohen edhe projektet nga sfera e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore.

Në vitin 2017 do të vazhdojë edhe ndërtimi i Universitetit të Shën Klimentit në Plaoshnik, do të vazhdojnë hulumtimet arkeologjike në më shumë lokalitete, do të përfundojnë punimet konservatore-restauruese në Kalanë e Shkupit ndërsa janë siguruar edhe mjete për hulumtim, për rikonstruimin dhe sanimin e Teatrit antik në Skupi.

“Besoj se edhe viti i ardhshëm, si edhe ky vit do të jetë mjaft i suksesshëm në sferën e kulturës dhe dëshiroj të shpreh falënderim të madh deri te të gjithë të punësuarit në institucionet nga sfera e kulturës, për drejtorët e institucioneve, të punësuarit në Ministrinë e Kulturës, autorët dhe artistët të cilët në vazhdimësi japin kontributin e tyre të madh në intensifikimin e zhvillimit kulturor në Republikën e Maqedonisë”, theksoi Kançeska-Milevska, shkruan TV21./21Media