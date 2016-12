“Në 2017-të nuk ka rritje të taksave vetëm aksizë në duhan” (Video)

Zëvendësministri i Financave tha se nuk do të ketë rritje të taksave në vitin 2017-të

Sonte në emisionin “CLICK” të RTV 21, temë diskutimi ishte buxheti i vitit 2017-të

Zëvendësministri i Financave, Agim Krasniqi, tha se në përgaditjen e buxhetit për vitin 2017-të nuk ekziston asnjë politikë e re për rritjen e taksave, por tha se do të bëhet aksiza në duhan, kjo pasi që siç tha ai duhet të jemi pjesë e një regjioni dhe nuk mund ta kuptojmë ekonominë krejtësisht të izoluar, transmeton rtv21.tv

“Të gjitha shtetet e kanë një kalendar, ai është ba publik edhe ne duhet ta përcjellim atë kalendar. Në rast se nuk e kishmi përcjellë këtë kalendar, atëhere Kosova kish me u shndërru në një zonë të zezë, ku pjesa që ka të bëjë me duhan kish me qenë një teren i mirë për kontrabandim”, u shpreh zëvendësministri Krasniqi./21Media