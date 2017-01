Në institucionet e shëndetit mendor, të miturit në një repart me të rriturit

Në institucionet e shëndetit mendor dhe korrektuese, të miturit i ndajnë dhomat me të rriturit

Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF), ka kryer një monitorim për Institucionet e Shëndetit Mendor dhe të Kujdesit Social në Kosovë, nga i cili ka rezultuar se të miturit janë të vendosur në të njëjtin repart me të rriturit në disa institucione, e që është në kundërshtim me ligjin.

Zyrtari ligjor nga KOMF, Valdrin Dervishaj, tha për se mbajtja e të miturve në të njëjtin repart me të rriturit, ndikon negativisht në risocializimin dhe integrimin e tyre. “Kjo është në kundërshtim me të gjitha rregullat ndërkombëtare dhe me praktikat e vendeve perëndimore. Prandaj, si praktikë ndikon negativisht në formësimin dhe risocializimin e të miturve”, tha Dervishaj për KP.

Instituti i Psikiatrisë Forenzike të Kosovës, përballet me të njëjtin problem për shkak të hapësirës së pamjaftueshme. Drejtori i këtij Insituti, Gani Halilaj, tha për KP se pengesa kryesore vërehet tek rutina ditore, në kohën kur dalin femrat, meshkujt duhet të mbyllen.

“Ka pengesa sa iu përket çështjeve të rutinave, për arsye se në kohën kur dalin femrat, duhet të mbyllen meshkujt, që është një prej pengesave edhe arsyeve që ky institucion. Por, duhet të bëhen ndryshime sa i përket këtij institucioni. Duhet të jetë një repart i veçantë për femrat, pastaj për minorenët”, tha Halilaj.

Kurse, neuropsikiatri Fahri Drevinja përmendi kërkesat e gjykatave duke thënë se janë dhjetë herë më të mëdha se sa mundësitë e këtij instituti. Ai u shpreh i shqetësuar që po rritet numri i adoleshentëve të cilët kryejnë vepra penale. Drevinja tha se adoleshentët kanë nevojë për mbështetjen profesionale nga ky institut, por fatkeqësisht nuk ka repart të posaçëm për ta.

Në anën tjetër, Dervishaj nga KOMF, tha se të miturit takohen dhe jetojnë bashkërisht me ata persona të cilët kanë kryer vepra penale të ndryshme. E që sipas tij, ky është trajtimi më i keq që iu ofrohet atyre. Për më tepër, kjo praktikë manifestohet edhe me efekte negative psikologjike dhe sociologjike tek ta.

Kjo çështje është adresuar nga KOMF tek institucionet përkatëse dhe këta të fundit po presin për zgjidhje të këtij problemi mjaftë me ndikim për të ardhmen e këtyre të miturve.