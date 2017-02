Në Kinë roboti fitoi ndaj njerëzve në një program televiziv

Një robot me inteligjencë artificiale ka arritur të fitojë ndaj njerëzve në një program popullor kuizi në Kinë

Roboti me inteligjencë artificiale i zhvilluar nga motori kërkimor i internetit në Kinë, Sogou dhe që mban emrin “Wangzai”, ka qenë pjesë e një programi në Kinë që titullohet “Yizhan Daodi”. Formati i programit është i njëjtë me atë amerikan, “Who’s Still Standing?”, raporton Anadolu Agency (AA).

Wangzai i cili ka aftësi të larta depozitimi të të dhënave dhe të kopjojë mimikat e njerëzve, arriti të marrë çmimin e madh duke lënë pas shumë garues, në mesin e të cilëve ishte edhe një i diplomuar në Universitetin Harvard.

Duke kuptuar me shpejtësi dhe përgjigjur pyetjeve, Wangzai është duartrokitur shumë nga të pranishmit.

Ndërsa kompania e cila ka zhvilluar këtë robot ka thënë se në saj të analizës së shpejtë, Wangzai mund të përgjigjet pyetjeve në të qindtat e sekondës.

Muajin e kaluar kompania e kërkimit në internet Baidu, testoi robotin e emërtuar “Xiaodu”. Në këtë testim roboti me inteligjencë artificiale arriti të mposhtë njerëzit në një garë për njohjen e fytyrave të njerëzve dhe dallimin e zërit të tyre.

Kompanitë teknologjike të Kinës janë duke punuar shumë vitet e fundit për zhvillimin në fushën e inteligjencës artificiale.

Sipas raportit të Konferencës Botërore të Internetit, në Kinë vitin e kaluar janë shpenzuar 2.6 miliardë dollar për zhvillimin e projekteve në fushën e inteligjencës artificiale.