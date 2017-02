Në shitje shtëpia më e shtrenjtë në SHBA (Foto)

Shtëpia e fundit që nxirret në shitje në lagjen Bel Air të Los Angeles, mund të jetë e juaja për 250 milionë dollarë

Duket më shumë si një kompleks hoteli luksoz sesa si shtëpi, është projekt pasioni i zhvilluesit të çantave të dorës Bruce Makowsky. Shtëpia me 12 dhoma të fjetjes, 21 banja, pesë bare dhe tri kuzhina është shtëpia e fundit që është në shitje në lagjen Bel Air në Los Angeles.

Sipas Makowsky, vetëm 3,000 njerëzve në botë ua lejon xhepi ta blejnë këtë shtëpi, shkruan rtv21.tv

“Për mua s’ka kuptim që njerëzit të shpenzojnë 250 milionë dollarë në një anije, 100 milionë dollarë në një aeroplan dhe pastaj të jetojnë në shtëpi të 20 ose 30 milionë dollarëve. Pra, ajo që po bëj është marrja e ndjeshmërisë së njëjtë për super të pasurit dhe po e krijoj këtë shtëpi jashtëzakonisht të bukur në vendin më të bukur në botë, Los Anxhelos ” u shpreh Makowsky.

E vendosur në katër nivele, shtëpia e ndërtuar në 3530 metra katror përfshinë edhe një kinema me 40 ulëse, një shteg për lojën me gjyle, një llixhë dhe një pishinë të madhe për not me pamje mahnitëse të Los Angeles, shkruan rtv21.tv

A është dikush për një lojë me gjyle? Apo për një film pranë barit? Qendra për masazh dhe palestra vijnë si standard dhe vetëm për masë më të mirë, Makowsky ka nxjerrë një flotë të veturave ekzotike dhe të vjetra që vlejnë 30 milionë dollarë.

“Nuk doni që të largoheni nga ky vend. Vërtet nuk do të donit. Nuk keni nevojë të largoheni. Çdo shërbim i botës është në këtë shtëpi. Do të doni të keni sa më shumë miq dhe anëtarë të familjes që të vijnë dhe të kënaqeni.”, ka shtuar Makowsky.

Në çmimin e kërkuar prej 250 milionë përfshihen edhe tetë shërbyes me orar të plotë pagat e të cilëve janë të paguar për dy vite./21Media