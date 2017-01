“Nëse nuk më doni president shkojmë drejt kutive të votimit”

Asad shprehet i gatshëm të negociojë çdo çështje

Presidenti i Sirisë, Bashar al Asad, ka deklaruar se janë të gatshëm të negociojnë çdo çështje në bisedimet që do të zhvillohen mes palëve konfliktuese në kryeqytetin e Kazakistanit, Astana

Asad në një intervistë të dhënë në shtypin francez dhe të publikuar ditën e sotme nga agjencia zyrtare e lajmeve SANA e Sirisë, ka vënë në dukje se kanë ndërmend të dërgojnë delegacion kur të përcaktohet data e negociatave politike në Astana.

“Nuk ka kufi për negociatat, ku do të flitet për ti dhënë fund krizës apo për të ardhmen e Sirisë. Por nga ana tjetër kush do të jetë në tryezë? Këtë ende nuk e dimë. A do të jetë opozita e vërtetë e Sirisë?. Kur them e ‘vërtetë’ e kam fjalën për ata që i kanë rrënjët në Siri. Pra jo francez, saudit apo britanik. Suksesi i negociatave varet nga kjo”, është shprehur Asad.

Ndërsa sa përket asaj se a është i gatshëm që të bisedohet edhe për çështjen e presidneces së tij ai ka thënë se është, por që sipas tij pozicioni i Asad është i lidhur me kushtetuen e vendit. “Ajo duhet ti përkasë popullit të Sirisë. Kjo mund të jetë një prej pikave që mund të diskutohet në takim (në Astana). Por nuk mund të shprehen se ‘e dëshirojmë apo nuk e dëshirojmë presidentin’. Sepse presidenti është i lidhur me kutitë e votimit. Nëse nuk e dëshironi shkojmë drejt kutive të votimit.”, ka deklaruar Asad./21Media