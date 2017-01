Nesër pritet të zbutet acari

IHMK njofton se ditën e sotme do të ketë fluska të dobëta bore

Instituti Hidrometrorlogjik i Kosovës njofton se situata metorologjike do te mbetet e njëjtë, kurse në pasditen e të mërkurës pritet që vendi të jetë nën ndikimin e masave të ajrit me origjinë nga jugperëndimi të cilat do ta zbusin acarin. “Serish reshje bore pritet të kemi sidomos javën e ardhshme duke mos e përjashtuar edhe ditën e sotme ku do të ketë fluska të dobëta dhe ditën e premte dhe fundjavën ku reshjet do te jenë të intensitetit mesatar”, thuhet në njoftimin e IHMK

Po ashtu IHMK bën të ditur se reshje të borës do të ketë edhe gjatë javës së ardhshme por që temperatura nuk do të jenë të ulëta si ditëve të fundit. “Ato do të lëvizin ndërmjet-12 deri -4 gradë Celsius, kurse dita e premte e kësaj jave parashihet të shënoj vlera pozitive si ne viset e ulëta po ashtu edhe në ato të larta.”, njofton Instituti Hidrometrorlogjik i Kosovës.

Ndërkaq sa i përket shtypjes atmosferike IHMK bën të ditur se nuk do te jete stabile por që kryesisht do të lëvizërrethë vlerave të normales. Do të fryj erë nga jugperendimi dhe verilindja me shpejtesi rreth 8m/s./21Media