Neymar: Për këtë ekip do ta lija Barcelonën

Reprezentuesi i Brazilit mezi pret që të kthehet në vendlindje kur të vjen koha e duhur, dhe nuk e ka ndërmend të kthehet tek Santos

Neymar ka nënshkruar një kontratë të re 5 vjeçare me gjigantët spanjollë në muajin tetor, por tanimë ka nisur të planifikojë jetën e tij pas Camp Nou-s.

Superylli është i blinduar në Barcelonë deri në vitin 2021, kështu që një lëvizje larg klubit të tij nuk do të ndodhë së shpejti, por gjithsesi ai po planifikon rikthimin në vendlindje, shkruan rtv21.tv.

Neymar është produkt i akademisë së Santosit, dhe ka qenë futbollist i atij klubi para se të transferohej në Barcelonë. Por rikthimin e tij ai nuk e sheh tek Santos, por tek një klub tjetër brazilian.

Ai dëshiron që të jetë pjesë e klubit Flamengp, që të mund të luajë në stadiumin legjendar Maracana. Pas një ndeshje miqësore për nder të klubit Chapecoense Neymar tha: “Nëse do të mundem do të dëshiroja të luaj për Flamengon, do të ishte nder i madh për mua që të luaj në Maracana. Do të luaja aty tërë ditën, është një klub që dua të luaj për të”./21Media