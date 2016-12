Zhvillimet politike që e karakterizuan vitin 2016

Ngjarjet politike kryesore gjatë vitit që po e lëmë pas

Edhe ky vit u karakterizua me ngjarje të shumta politike. Presidenti i ri, Demarkacioni me Malin e Zi, protesta, gaz lotsjellës, arrestime të deputetëve, alarm për heqjen e vizave, publikimi i përgjimeve, janë këto vetëm disa nga ngjarjet që na përcollën në vitin të cilin po lëmë pas.

Nën protesta shkoj Jahjaga erdhi Thaçi

Janari nisi me protestën e opozitës për të kundërshtuar marrëveshjet për Asociacionin e Komunave Serbe dhe Demarkacionin me Malin e Zi. Opozita u zotua se nuk do të ndalen deri sa të ndërrohet Qeveria.

Në fakt ndryshime pati në udhëheqjen e vendit, edhe pse jo ato që pretendonte opozita. Me 26 shkurt Hashim Thaçi i cili në atë kohë ishte Ministër i Punëve të Jashtme të Kosovës u zgjodh President i vendit në raudnin e tretë të votimit ku mori 71 vota në Parlamentin e Kosovës, përkundër protestave të organizuara atë ditë nga Opozita.

Me argumente dhe kundërargumente lidhur me Demarkacionin me Malin e Zi vazhdoi edhe muaji mars, duke u bërë kështu kryetemë e muajit. Me vendim të Presidentes së atëhershme të Kosovës, Atifete Jahjaga, u mblodh komisioni ad hoc i ekspertëve ndërkombëtarë, që ta vlerësojnë procesin e demarkacionit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Malit të Zi. Me gjithë bujës që patë kjo temë prapë se prapë ende mbetet e pazgjidhur!, shkruan rtv21.tv

Sukses dhe dështime!

Një e arritur historike për Kosovën rezultoi nga një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kështu me 1 Prill në një ceremoni zyrtare në Doganën e Kosovës nisi zbatimi i MSA-së. Ky implementim nga zyrtarë të lartë të shtetit u quajt historik për vendin.

Vëmendje në këtë muaj mori edhe ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Azem Syla. Ai u akuzua për veprat penale të bëra me një grup kriminal të cilit dyshohej se i printe. Grupi sipas aktakuzës merrej që nga viti 2006 me krim të organizuar. Rasti ende është në procesim.

Dhe jo vetëm kaq, pati edhe zhvillime të tjera në muajin prill. Kështu nga data 17 e këtij muaji, qarkullimi Kosovë-Maqedoni u mundësua që të bëhet vetëm me letërnjoftim, shkruan rtv21.tv

Pastaj, vendimi i cili ishte marrë në shkurt për zgjedhjen e Hashim Thaçit President të Kosovës u finalizua në Prill me betimin e tij para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ardhja e Thaçit në krye të vendit u shoqërua me ceremoninë e inaugurimit e cila u bë për herë të parë në Kosovë. Ku krahas mysafirëve nga vendi ishin ftuar edhe përfaqësues nga 50 shtete të botës. Megjithatë kjo ngjarje nuk kalojë pa gazin lotsjellës të opozitës.

Me 4 maj iu dha dritë e gjelbër për liberalizimin e vizave, por me kusht të Demarkacionit me Malin e Zi dhe Luftimit të korrupsionit. Komisioni i kishte propozuar Këshillit të BE-së dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Megjithatë ky proces nuk u finalizua as brenda vitit.

Ndryshe, me marrjen e misionit si faktor i unitetit Thaçi e lëshoj vendin e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilin e mbajti qysh prej themelimit të saj. E në postin e të parit të PDK-së me 7 maj u zgjodh Kadri Veseli.

Muaji Qershor u karakterizua me një vendim i cili nga disa u prit mirë e nga disa keq. Misionit Evropian EULEX në Kosovë iu zgjatë mandati edhe për dy vite të ardhshme.

Në anën tjetër në këtë muaj u thellua bashkëpunimi Kosovë- Shqipëri. Me shtatë marrëveshje dhe me miratimin e një deklarate të përbashkët ka rezultuar takimi i dy qeverive.

Prej vizitës së miqve të SHBA-së, te rasti “Pronto”

Mesi i muajit gusht, solli për vizitë zyrtare në Kosovë zëvendëspresidentin e Amerikës Joe Biden, i cili u interesua për Demarkacionin me Malin e Zi dhe Asociacionin e Komunave serbe.

Ndërkohë ngjarja që filloi vitin vazhdoi edhe gjatë verës. Opozita vazhdoi kundërshtimin me protesta dhe me gaz lotsjellës në Kuvend .

Nepotizëm, kryerje të favoreve në baza partiake, ryshfet e vepra të tjera të kësaj natyre dolën në pah këtë vit me anë të publikimit të bisedave “private” të Shefit të atëhershëm të Grupit Parlamentar të PDK-së, Adem Grabovcit dhe zyrtarëve të tjerë lartë të institucioneve të vendit. Ishte kjo pjesa tjetër e përgjimeve të rastit “Pronto”.

E në Shtator Kosovës iu shty afati i vlerësimit pozitiv për heqjen e vizave. Kjo si rezultat i mos plotësimit të kushteve nga pala kosovare, ku përfshihen Demarkacioni me Malin e Zi dhe Luftimi i Korrupsionit, shkruan rtv21.tv

Në muajin tetor në Parlamentin e Kosovës miratohet Ligji për Trepçën me 82 vota pro dhe 12 abstenime. Me miratimin e këtij ligji Qeveria e Kosovës bëhet aksionari kryesor i kësaj ndërmarrje.

Ndërkohë që kryetarit të Drenasit Nexhat Demakut, Gjykata e Apelit ia konfirmoi dënimin e shkallës së parë me të cilën në maj të vitit 2015 ishte dënuar me tre vjet burg për krime lufte. Kjo çoi deri tek dorëheqja e tij nga posti i të parit të Drenasit. E vendin e tani e mori Ramiz Ladrovci, po ashtu nga PDK.

Kryeministri shqiptar Edi Rama në Beograd flet për Kosovën, duke nxitur kështu diskutime se a duhej a nuk duhej që të fliste ai për Kosovën në Beograd.

Nxiti shumë debate e shumëkush kërkojë llogari pasi në burgun e Prizrenit vdiq aktivisti i Vetëvendosjes Astrit Dehari. Ky rast u shoqërohet me polemika ndërmjet pozitës dhe opozitës, ku këta të fundit akuzojnë Institucionet vendore për vdekjen e Deharit.

Ndërkohe gjatë muajit dhjetor erdhi një njohjen për Kosovën nga Singapori. Po ashtu këtë muaj Kosova u bë me Kod telefonik ndërkombëtarë 383 i cili u alokua nga ITU.

Por, viti po përmbyllet me murin të cilin serbët e ndërtuan në Urën e Ibrit në Mitrovicë. Kjo u cilësua si e papranueshme nga institucionet e vendit, e po ashtu edhe nga opozita. Ndërkohë që ky problem po vazhdon të diskutohet në Kuvend për t’i gjetur zgjidhje.

Ndërkaq viti po përmbyllet edhe duke lënë të pazgjidhura çështjen e liberalizmit të vizave, Demarkacionin me Malin e Zi, rastin Dehari e raste të tjera gjyqësore të pazgjidhura./21Media