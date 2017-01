Ngritët padia kundër sulmuesit në Florida

Ngritët padia kundër sulmuesit, mund të dënohet me vdekje

Prokuroria Federative në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ngritur padi kundër veteranit të luftës në Irak, Esteban Santiagos, i cili dyshohet se ka hapur zjarr në aeroportin Fort Loderdejll në Floridë, me ç’rast ka vrarë pesë persona dhe ka plagosur gjashtë të tjerë.

Santiago është akuzuar për akt të dhunës në një aeroport ndërkombëtar me pasoja vdekjeprurëse, për të cilin akt parashihet dënimi më vdekje. Nëse shpallet fajtor, atëherë ai sipas të gjitha gjasave edhe do të dënohet me vdekje, raportuan mediet amerikane.

Ai nesër është paraparë të paraqitet para gjykatës së qarkut në Brovard. Santiago ju ka thënë hetuesve se kishte planifikuar sulmin në Fort Loderdejll.

Sipas xhaxhait të Santiagos, nipi i tij ka pasur probleme mendore, të cilat filluan pas kthimit të tij nga Iraku në vitin 2010.

Santiago ka qëndruar një vjet në Irak, si pjesëtar i Gardës Kombëtare të Portorikos, e më pas ka jetuar me vëllanë në Alaskë. Në Gardën Kombëtare ka shërbuar nga viti 2007, ndërsa pas kthimit nga Iraku, në vitin 2010, ka qenë rezervist në ushtri./21Media