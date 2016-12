Nicky Minaj zëvendëson Jennifer Lopez

Jennifer Lopez kishte anuluar përformimin e saj në një klub nate në Miami

Por klubi E11even ka vepruar shpejtë, duke e zëvendësuar J Lo me Nicky Minaj për festën e vitit të ri. Lopez do të paguhej hiq më pak se 1 milion dollarë, dhe edhe pse nuk kemi informacion të saktë se sa do të paguhet Nicki, kjo do të jetë shumë më e ulët se shuma e J Lo.

Nicky ishte shumë e interesuar për të përformuar në këtë ngjarje festive, dhe DJ Irie do të jetë mysafir i saj special, shkruan rtv21.tv.

Siç kemi raportuar më herët, edhe Meek Mill do të jetë në lagje, pasi ka siguruar një marrëveshje gjashtë shifrore me klubin Dream./21Media