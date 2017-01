“Nihan” uron në mënyrë të veçantë (Foto)

Herşey hayal ettiğimizden, hayal ettiğinizden daha güzel olsun bu yıl. Tüm dünyada ve ülkemizde huzurun, barışın, sağlığın ve sevginin hakim olması dileğiyle..❣️ E.T Aret, Cilve, Venüs, Afet, Vera bir de Misoğlan'ımız var ama o fotoğrafta olamadı 🕊 It's nicer than we imagine, you imagined in this year. All over the world and in our country, peace, health and love to be dominated!

A photo posted by Neslihan Atagül Doğulu (@neslihanatagul) on Dec 31, 2016 at 9:41am PST