Një vit nga vendimi i Kushtetueses për Asociacionin

Gjykata para një viti mori vendim që Asociacioni i komunave me shumicë serbe të themelohet

Gjykata Kushtetuese e Kosovës para një viti kishte vendosur që Asociacioni i komunave me shumicë serbe, nuk është tërësisht në përputhje me standardet kushtetuese përkatëse.

Gjykata kishte marrë vendim që Asociacioni i komunave me shumicë serbe do të themelohet siç është paraparë me marrëveshjen e parë, të ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës dhe shpallur nga presidentja Atifete Jahjaga.

Sipas Gjykatës Kushtetuese parimet e përgjithshme në këtë asociacion nuk janë tërësisht në përputhshmëri me frymën e Kushtetutës.

Nga Gjykata është kërkuar që të vlerësojë përputhshmërinë e dokumentit të emërtuar “Asociacioni/Bashkësia e komunave me shumicë serbe në Kosovë – parimet e përgjithshme/elementet kryesore”

Gjykata konkludoi se është Marrëveshja e Parë, e ratifikuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 27 qershor 2013 dhe e shpallur nga Presidentja e Republikës së Kosovës, ajo e cila parasheh themelimin e Asociacionit/Bashkësisë të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Parimet janë një dokument i ndërmjetëm, në bazë të të cilit akti ligjor i Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Statuti do të elaborohen në zbatimin e tyre.

Gjykata ka vendosur se këto Parime nuk janë tërësisht në përputhje me standardet kushtetuese përkatëse dhe ka konkluduar se akti ligjor i Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Statuti duhet të jenë në përputhje.

Gjykata nënvizon se është përgjegjësi kushtetuese e autoriteteve përkatëse që të përfshijnë këto konkluzione në aktet ligjore që do të pasojnë.