Nokia këtë vit me telefona të bazuar në Android

Planet e kaluara sipas spekulimeve deklaronin se kompania do të sjell vetëm 5 telefona, 2 prej të cilëve do të debutonin në tremujorin e dytë të vitit.

Telefonat Android do të jenë të të gjitha segmenteve – prej telefonave të lirë deri tek pajisjet premium. Nokia TA-1000 mund të jetë ndër telefonat e parë që do të lansohen në treg së bashku me dy versione të D1C që pritet të jenë pajisja më të lira.

Ka pak gjasa se pajisjet do të lansohen në ngjarjen teknologjike CES, mirëpo mund të presim që debutimi i pajisjeve të shfaqet në MWC, pasi që kompania tradicionalisht sjell produkte të reja në këtë konferencë.