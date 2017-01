Nuk mund të flini? Thoni JO çokollatës

Përveç disa produkteve tjera, nëse dëshironi të keni gjumë të rehatshëm nuk duhet të konsumoni çokollatë para se të flini

Ndodhë që nuk ju zë gjumi rrotullohemi sa në një krah sa në tjet pasirin. Nëse dëshironi që të keni një gjumë të qetë është e rëndësishme që të shmangni këto ushqime kryesore si:

Çokollatën– E si mundet diçka kaq e mirë dhe e ëmbël si çokollata, të jetë e dëmshme përpara gjumit? Megjithatë duhet të ua rikujtojmë se çokollata përmban kafeinë. Po atë kafeinë të cilën e pini në mëngjes që të kthjelleni. Andaj, kujdes. Nëse doni që të flini, mos hani çokollatë.

Ushqimet pikante- Sistemi i tretjes, natën punon më ngadalë. Trupit i duhet ekstra përpjekje për të tretur ushqimin pikant, e përderisa bëhet tretja e tij, nuk do të flini rehat. Gjumi është pjesa e ditës, e supozuar për të pushuar dhe rikuperuar mendjen e trupin. Prandaj, shfrytëzojeni në maksimum, e gjërat pikante hajini ditën.

Kafe– Kafja është stimulant shumë i fuqishëm i sistemit nervor. Ndihmon trupin që të prodhojë adrenalinë, hormone dhe të shfrytëzojë tërë energjinë që ka trupi. Këto janë arsyet që kafen duhet ta pini qysh në mëngjes e jo natën.

Pijet alkoolike– Të pini një, dy apo tre gota verë në mbrëmje, mund të ju bëj të ndjeheni mirë, por kjo do të shkaktojë një gjumë jo të rehatshëm. Nëse pini alkool para se të flini, do të zgjoheni disa herë gjatë natës.

Ushqime të shpejta- Një fetë pice apo një hamburger i madh i shërbyer me patate të fërguara, do të ishin të parezistueshme për darkë. Por ushqimi i tillë, trazon gjumin. Kjo për shkak se ushqimi shumë-kalorik, zvogëlon prodhimin e oreksinës, kemikal që truri prodhon për të na mbajtur të kthjellët. E nëse hani picë apo hamburger për darkë, ditën tjetër do të ndiheni i lodhur.