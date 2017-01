Obama me lot e falënderon Michellen (Foto)

Më 10 janar Obama mbajti fjalimin e tij lamtumirës

Presidenti amerikan, Barack Obama ka pranuar mangësitë dhe sfidat e presidencës së tij, por u ka bërë thirrje njerëzve për optimizëm dhe pjesëmarrje në procese demokratike.

Fjalimi i fundit i Obamës mori një kthesë emocionale, kur ai falënderoi zonjën e parë, gjë që shkaktoi ovacion në qendrën e konventës.

“Michelle, kanë kaluar njëzet e pesë vjet, ti ke qenë jo vetëm gruaja ime dhe nëna e fëmijëve të mi, por edhe mikja ime më e mirë. Ti more një rol të cilin nuk e kërkove dhe e bëre në mënyrën tënde, me kurajë, stil dhe humor të mirë.”, ka thënë Obama.

Michelle buzëqeshi dhe mezi mbajti lotët.

Presidenti gjithashtu u bë me lot dhe vazhdoi: ” E ke bërë Shtëpisë së Bardhë një vend që i përket të gjithëve. Brezat e ri do të mund të shohin më lart, sepse të kanë ty si model. Më ke bërë krenar, dhe e ke bërë vendin krenar”, shtoi Obama,

Më 20 janar të këtij viti do të bëhet inaugurimi i presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump./21Media