O’Donnell: Trump është i paqendrueshëm mentalisht

Komikja Rosie O’Donnell ka thumbuar përsëri presidentin e zgjedhur, që nuk është e befasishme duke marrë parasysh historinë mes tyre

O’Donnell në llogarinë e saj zyrtare në Twitter e quajti presidentin e zgjedhur Donald Trump si të paqendrueshëm mentalisht, shkruan rtv21.tv.

Ajo e përcolli këtë postim me një “kërcënim” që është alarmues, ajo vazhdoi: “Më pak se tre jave që ta ndalojmë atë Amerikë”. Ajo nuk shpjegon se çfarë don të thotë me këtë, mirëpo shumë të tjerë e panë këtë si thirrje për aksion, për të rrëzuar presidentin ende pa dhënë betimin.

Më herët ka pasur raste kur edhe Trump iu ka kundërpërgjigjur me ndonjë postim të ngjashëm, por kësaj radhe mbetet të shihet nëse ai do të ketë kohë që të merret me deklaratat e O’Donnell./21Media