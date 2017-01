Operatori serb do t’i ketë në dispozicion 60 mijë numra

Një kompani serbe e telefonisë fikse dhe mobile antenat për funksionim të saj do t’i vendos në 30 lokacione të territorit të Kosovës

Kryetari i bordit të ARKEP, Kreshnik Gashi tha se një kompani serbe do t’i ketë në dispozicion 60 mijë numra.

“Kompania serbe e telefonisë fikse dhe mobile, “MTS’ D.O.O”, antenat për funksionim të saj do t’i vendos në 30 lokacione të territorit të Kosovës, kryesisht në zonat e banuara me serbë. Po ashtu kjo kompani do t’i ketë në dispozicion 60 mijë numra. Licenca për operim i është dhënë nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP). Dhënia e licencës operatorit serb është bërë menjëherë pasi Kosova ka marrë kodin shtetëror +383, kod ky i cili do t’i sjellë vendit përfitime të mëdha”, tha Gashi në një intervistë dhënë për KP.

Sipas Gashit tenderi i tretë për telefoninë mobile do të jetë më joshës për investitorët e huaj e po ashtu tha se pritet të i ngritët vlera e Telekomit të Kosovës.

Gashi ka shtuar se tentativa e mëhershme për privatizim të Telekomit të Kosovës, gjithmonë është parë si brengë nga investitorët potencial.

“Tashmë kjo nuk do të jetë problem. Atraktiviteti për investime në sektorin e telekomit shtohet me marrjen e kodit. Kjo mund të ndikoj në rritjen e vlerës në njërën anë dhe të paktën nuk është problem. Është një çështje e zgjidhur. Më herët është parë si problematike dhe si kosto eventuale tash nuk shihet si kosto që reflekton edhe në rritje eventuale të vlerës. Në anën tjetër në afat dy vjeçare parashihet edhe hapja e tenderit për operatorin e tretë të telefonisë mobile në Kosovës edhe kjo do të bëhet pas marrjes dhe implementimit të kodit dhe do të jetë më atraktive “, shtoi Gashi.