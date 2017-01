Opinioni: Kush do ta formojë qeverinë e re? (Video)

Për opinionin e gjerë ende mbetet e paqartë se kush do të formoj Qeverinë e re

Një javë pas skadimit të afatit të presidentit Ivanov për dhënien e mandatit, krerët politik edhe më tej heshtin dhe nuk zbulojnë detaje nga bisedimet për koalicionet post-zgjedhore. Nga njëra anë VMRO-DPMNE thotë se ka legjitimitet dhe përkrahje nga populli, kurse nga ana tjetër LSDM thotë se fjala e Gruevskit në politikë tani më nuk vlen.

“VMRO-DPMNE fitoj në këto zgjedhje dhe ka legjitimitet dhe përkrahje të plotë nga populli që të formoj Qeverinë e re. VMRO-DPMNE është e obliguar që të bëj gjithçka dhe të përmbush vullnetin e shumicës. Mandati për formimin e Qeverisë së re është në duart e Nikolla Gruevskit. Ai ishte bartës i të gjitha aktiviteteve zgjedhore dhe ka fituar besimin e qytetarëve”, tha Ivo Kotevski.

“Sa më shpejtë brenda në VMRO-DPMNE të kuptojnë se Nikolla Gruevski duhet të largohet nga politika aq më mirë për ta si parti, aq më mirë për Republikën e Maqedonisë si shtet. Sinqerisht, shpresoj se në të ardhmen do të gjenden forca brenda VMRO-DPMNE-së që ti thonë Nikolla Gruevski se gjithçka me të ka marr fund”, u shpreh Petre Shilegov.

Nga ana tjetër as presidenti Ivanov nuk zbuloi kur dhe kujt do ti jep mandati, por të vetmen gjë që tha ishte se ai do të respektoj afatet ligjore.

“Unë si president jam i obliguar sipas Kushtetutës, pas konstituimit të Kuvendit në afat prej 10 ditëve të jap mandatin, pastaj vjen mandatari i cili ka 20 ditë që të formoj Qeverinë e cila duhet të fitoj shumicën në Kuvend. E gjithë kjo është përcaktuar dhe duke respektuar procedurat dhe kushtetutën japim siguri tek qytetarët për mbarëvajtjen e proceseve politike”, tha Ivanov.

Pas dhënies së mandatit nga ana e presidentit Ivanov mandatari ka afat prej 20 ditëve në Kuvend të propozoj përbërjen e re të Qeverisë dhe programin e saj. Nëse nuk arrihet marrëveshje, mandati i merret dhe i jepet partisë së dytë që ka numër më të madh të mandateve, shkruan TV21./21Media