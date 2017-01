Këngëtari, Ermal Fejzullahu ka publikuar këngën e tij të re

“Pa mu” titullohet balada e cila e sjell Ermalin më ndryshe, me një zë të fuqishëm dhe me një interpretim emocionues, shkruan rtv21.tv

Kënga me e re nga Ermali “Pa mu” vjen me muzikë të Valter Beqo, me tekst të 2Step, ndërsa klipi i këngës është bërë nga “Imagine Films”.

Kujtomë se kënga e fundit nga Ermali është “Ai nuk ka me t’dasht si une” epublikuar një muaj më parë./21Media