Pajziti: Nuk kemi asgjë të keqe me Francën

Shefi i grupit parlamentar të PDK-së, Zenun Pajaziti, ka kërkuar nga institucionet vendëse që sa më shumë të punojnë me institucionet ndërkombëtare në mënyrë që Serbia të mos lejohet të abuzoj me fletarrestet në INTERPOL. “Duhet të falënderojmë Francën dhe ne nuk kemi asgjë të keqe me të, por me Serbinë e cila po tenton të dëmtojë në çdo formë Kosovën.Mbështesim kërkesën dhe jemi bashkë me AAK-në në këtë çështje”, ka thënë Pajaziti.

Në këtë seancë po mungojnë një numër jo i vogël i deputetëve./21Media