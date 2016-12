Parashikimi i motit për këtë fundjavë

Mot me diell dhe vranësira të shpërndara

Sipas Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës gjatë fundjavës pritet mot me diell dhe vranësira të shpërndara.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -9 deri -5 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 0 deri 3 gradë Celsius.

Të dielën për shkak të ndryshimeve në amplitudat termike ka mundësi që vende-vende të ketë mjegull të dendur e cila do ta zvogëlojë dukshmërin horizontale. Do të fryjë erë nga verilindja dhe më pas nga jugperendimi me shpejtesi 1-4m/s./21Media