Parlamenti Evropian diskuton për Kosovën

Kërkohen dënimet për raste të nivelit të lartë të korrupsionit

Në draftin e raportit të hartuar nga raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, njëheresh nënkryetare e këtij Parlamenti, Ulrike Lunacek shprehet keqardhje për polarizimin ekstrem të skenës politike në Kosovë. U bëhet thirrje të gjitha partive politike që të krijojnë kushte për dialog i cili do të zbuste tensionet dhe do të mundësonte gjetjen e një kompromisi të qëndrueshëm.

Lunaçek në raportin e saj, u bënë thirrje liderëve të komunitetit serb të Kosovës që të marrin përgjegjësi në institucionet e Kosovës, duke vepruar në mënyrë të pavarur nga Beogradi.

Edhe në këtë raport Lunacek u bënë thirrje 5 shteteve anëtare të BE-së që ta njohin Kosovën. Sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave edhe një herë shprehet shqetësim për mosratifikimin e marrëveshjes së kufirit me Malin e zi si dhe kërkohen rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përfshirë edhe dënimet për raste të nivelit të lartë.

Në këtë raport theksohet se themelimi i Gjykatës Speciale në Hagë është një “hap esencial për të siguruar drejtësinë dhe pajtimin”. Përmes raportit Kosovës i kërkohet që të bashkëpunojë tërësisht me këtë Gjykatë. Po ashtu nënvizon se “mbrojtja e dëshmitarëve është kyç për suksesin e kësaj Gjykate.

Sa i përket dialogut me Serbinë, edhe në raportin për Kosovën e edhe në atë për Serbinë, mirëpritet progresi i arritur së fundi për disa marrëveshje të nënshkruara por palët ftohen për më shumë angazhim dhe vullnet për normalizimin e raporteve. Pas debatit të sotëm deputetët e parlamentit evropian do të kenë në dispozicion dhjetë ditë për të paraqitur amendamentet e tyre./21Media